14/09/2026 08:48

【特朗普當政】特朗普再度施壓沃什，重申美國應擁有全球最低利率

《經濟通通訊社14日專訊》聯儲局將於9月15日至16日召開議息會議，16日將公布議息結果。美國總統特朗普周日（13日）普再次表示，美國應該擁有全球最低的利率。



特朗普在愛爾蘭出席愛爾蘭高球公開賽期間對記者表示：「美國如此強大，我們應該支付全球最低的利率，不管他們那些公式怎麼算。」當被問及是否預計聯儲局將加息時，特朗普說「不知道」。



上周五（11日）公布的數據顯示，美國8月消費者價格漲幅高於預期。聯儲局可能會認為這些數據增加三年來首次加息的理由。數據公布後，交易員提高加息押注，目前市場預計9月加息的概率為86%，並計入年底前加息兩次的預期。(rc)