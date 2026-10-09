14/09/2026 11:20

【外圍經濟】泰國副總理：東盟與金磚國家合作迎機遇，聚焦糧食安全與供應鏈

《經濟通通訊社14日專訊》泰國副總理兼外長西哈薩在上合組織峰會上表示，泰國認為金磚國家和東盟有更密切合作的機會。



西哈薩表示：「泰國認為東盟和金磚國家有更密切合作的機會，特別是食品安全、供應鏈和數字化經濟等領域。」他強調，東盟與上合組織的合作可以讓全球南方國家的聲音更有分量。



*南非總統：金磚國家全面支持發展本幣結算*



南非總統拉馬福薩則在印度金磚國家峰會後舉行的新聞發布會上表示，所有金磚國家都支持發展本幣結算體系。



他指出，金磚國家各國央行已經在討論此事。「我們討論打造用於本幣結算的支付系統。中央銀行正在討論此事，我真的相信，會就此問題達成協議。」(rc)