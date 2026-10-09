14/09/2026 14:50

【ＡＩ】Anthropic、OpenAI及Google擬合作成立AI產業安全標準機構

《經濟通通訊社14日專訊》人工智能(AI)安全問題近日再成焦點，有媒體披露，Anthropic、OpenAI和Google自從7月起已多次舉行工作小組會議，討論合作成立一個AI產業安全標準機構。



三家公司圍繞著AI安全問題而舉行的工作小組會議仍在繼續，最近一次開會是在上周。



OpenAI行政總裁奧特曼表示，歡迎建立聯邦框架，為前沿AI制定一致的安全要求。他支持成立一個針對AI產業安的測試和審核機構，但同時認為，即使沒有美國政府支持，業內主要的AI實驗室也必須自行成立安全標準機構。



他又稱，世界應該相信美國AI公司會負責任地行事，而轉向專注於安全的AI開發和評估需要新的工具。(rc)