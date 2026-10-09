14/09/2026 08:47

罕王黃金(03788)金礦項目乾選廠承包商發出購設備中標，支持2028年首季起產金

《經濟通通訊社14日專訊》罕王黃金(03788)公布，經其乾選廠EPC承包商Delonix Solutions Projects Pty Ltd管理的招標程序後，已向Metso Corporation集團旗下成員Metso Australia Pty Ltd(Metso)發出中標，涉及Mt Bundy金礦項目選廠高壓輥磨機、破碎機、篩分機、格篩及給料機的製造、供應及交付。該集團指，中標交貨期支持乾選廠於明年底完工，並於2028年第一季度首次產金。



該集團指，應支付予Metso的合同總金額在Delonix EPC合同所定的設備預備費之內，因此，中標不會增加該集團先前公布的乾選廠合同金額。至於這些設備將於明年3至6月之間陸續交付。中標所確定的交貨期與乾選廠EPC合同規定的設備交付日期一致，並符合項目施工計劃。(wh)