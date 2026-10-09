14/09/2026 08:53

萬國黃金(03939)斥1.2億澳元認購貝萊德兩基金，料收益率高於中港銀行活期存款

《經濟通通訊社14日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，斥約1.24億元（澳元．下同），認購貝萊德環球流動另類投資基金-S1及多元機遇絕對回報基金。



該集團指，認購貝萊德環球流動另類投資基金-S1本金2000萬元，該產品力求取得相當於每年約7%至9%淨總回報，以滾動3年期作評估。此外，該集團認購貝萊德多元機遇絕對回報基金本金約1.04億元，該產品投資目標以滾動3年期作評估，目標風險為每年4%至6%。



該集團指，預期貝萊德認購事項將賺取較中國及香港商業銀行一般提供的活期存款為高的收益率。該集團指，發行可換股債券所得款項淨額約54.4億元，預期不會在短期內動用大量資金，為提高閒置發行所得款項的使用率及效率，可能將部分閒置發行所得款項用於認購低風險短期理財產品，從而增加收入。(wh)