15/09/2026 17:46

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社15日專訊》美股昨日低收，三大指數齊跌。市場一方面憂慮人工智能發展速度可能放緩，拖累晶片股及AI相關股份；另一方面，中東局勢升溫推高油價，加上美國10年期國債孳息率一度突破5厘，投資者對通脹及利率前景的憂慮升溫。道指收市跌152.09點或0.29%，報52421.2點；標指跌37點或0.48%，報7619.98點；納指跌146.62點或0.56%，報26186.41點。港股方面，恒生指數收市報24667，跌250點或1%，成交1872億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的議息會議（至16日）。本港時間今晚10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一個有關歐洲金融市場監管的會議參加小組討論。11:00pm，英倫銀行金融政策委員會(FPC)委員威爾金斯發表演講。16日凌晨1:00am，歐洲央行執委施納貝爾與德國社會民主黨(SPD)經濟論壇成員共進晚餐並交流。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月貿易收支。今晚8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由20.6降至15。



在美國，今日公布業績的公司有：51Talk Online Education Group(US.COE)、攜程網(US.TCOM)等。(wa)