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15/09/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3475，英國7月ILO失業率維持4.9%略低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.637
|99.391
|0.246
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.96/00
|154.88/92
|154.33/37
|歐元/美元
|1.1532/36
|1.1538/42
|1.1548/52
|英鎊/美元
|1.3473/77
|1.3476/80
|1.3497/01
|美元/瑞郎
|0.8175/79
|0.8173/77
|0.8172/76
|美元/加元
|1.3902/06
|1.3901/05
|1.3900/04
|澳元/美元
|0.7125/29
|0.7123/27
|0.7138/42
|紐元/美元
|0.5765/69
|0.5762/66
|0.5777/81
|美元/人民幣
|6.7126/30
|6.7131/35
|6.7141/45
|美元/港元
|7.8434/38
|7.8436/40
|7.8436/44
*上述報價只供參考用