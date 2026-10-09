24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
(+0.71%)
高水152
8,147.87
+137.29
(+1.71%)
4,197.84
+124.46
(+3.06%)
12,641.86
+20.96
(+0.166%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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15/09/2026 09:12
美元兌加元報1.3904，加拿大8月CPI按年升幅維持3%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.526
|99.391
|0.135
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.65/69
|154.55/59
|154.33/37
|歐元/美元
|1.1541/45
|1.1543/47
|1.1548/52
|英鎊/美元
|1.3493/97
|1.3496/00
|1.3497/01
|美元/瑞郎
|0.8174/78
|0.8175/79
|0.8172/76
|美元/加元
|1.3902/06
|1.3902/06
|1.3900/04
|澳元/美元
|0.7131/35
|0.7132/36
|0.7138/42
|紐元/美元
|0.5774/78
|0.5774/78
|0.5777/81
|美元/人民幣
|6.7127/31
|6.7127/31
|6.7141/45
|美元/港元
|7.8439/43
|7.8430/34
|7.8436/44
上述報價只供參考用