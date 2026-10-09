15/09/2026 08:13

【中東戰火】美司法部指控伊朗通過幣安洗錢，獲取非法石油資金，擬沒收6100萬美元

《經濟通通訊社15日專訊》美國司法部尋求沒收6100萬美元，稱這筆資金來自伊朗黑市石油銷售，並通過加密貨幣交易所幣安進行洗錢。



司法部在周一（14日）提交的一份民事沒收訴訟中，曼哈頓聯邦檢察官Sean Buckley指控伊朗利用中國境內一個加密貨幣交易網絡，為超過15億美元的非法石油資金進行洗錢。



檢方稱，兩家中國實體利用幣安的交易賬戶，將石油收益輸送給伊朗及其代理人，用於資助軍事和恐怖活動。



檢方表示，這兩個實體分別偽裝成財富管理公司和大宗商品經紀商，還涉嫌利用美國金融系統，進行數千萬美元的資金收發。幣安未有被指控存在不當行為。