15/09/2026 08:28

【外圍經濟】加拿大8月通脹按年維持3%，CPI按月跌0.1%

《經濟通通訊社15日專訊》加拿大8月通脹率按年維持於3%，符合市場預期。加拿大統計局最新數據顯示，消費物價指數(CPI)按月跌0.1%。



能源價格升幅有所放緩，汽油價格8月按年上升22.8%，低於7月的25.7%，為整體通脹帶來下行壓力。



食品價格壓力亦有紓緩，商店購買食品價格按年升2.8%，低於7月的3.1%，是近兩年來首次低於整體通脹率。住房成本則按年升1.5%，租金升幅由7月的2.5%加快至2.8%。



加拿大央行偏好的核心通脹指標仍大致受控，加權中位數通脹指標均約為2%，顯示撇除能源等波動因素後，價格壓力尚未明顯擴散。央行本月初已將政策利率維持於2.25%。(kk)