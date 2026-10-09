15/09/2026 09:37

【ＡＩ】特朗普網上連發6帖批評：「AI減速論」是騙局，唯一對此高興是中國

《經濟通通訊社15日專訊》Anthropic PBC行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)公開呼籲人工智能(AI)業界放緩發展步伐，晶片股及AI相關股份應聲下跌，也令美國總統特朗普強烈反彈。他周一（14日）在社交平台連發6帖猛烈批評，更致電正出席會議的英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳，公開指控「放緩AI發展是中國的陰謀」。



特朗普在帖文中聲稱，指AI會毁滅人類的說法「就像全球氣候暖化一樣是騙局」，又說外界反對AI數據中心，以及對前沿AI模型的擔憂是「一場病態陰謀，唯一對此感到高興的是中國」。



他亦寫道：「人工智能唯一需要的控制或『護欄』就是一位強大、聰明、高智商的總統，美國恰恰就有，而且綽綽有餘。」他強調美國領先中國和其他所有國家，未來會在AI保持優勢，並稱「陰謀論者、叛國者、叛徒和洩密者小心點」。



*公開指控「放緩AI發展是中國的陰謀」*



而黃仁勳周一在洛杉磯出席「All-In Summit」，在台上講話時接到特朗普來電。黃仁勳開了手機免提後，特朗普聲稱要求放緩AI發展步伐的呼聲有政治動機，「這麼做正中那些人下懷。那些人可能是政客，也可能是中國。」



中國外交部發言人郭嘉昆周一表示：「人工智能發展關乎全人類福祉，散播各種威脅敘事，搞對抗和惡意競爭，只會干擾人工智能全球治理進程，不符合任何一方利益。」(yc)