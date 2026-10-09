15/09/2026 11:05

【外圍經濟】沖繩縣知事換人，高市政府擬推進美軍普天間機場搬遷，強化南西諸島防衛

《經濟通通訊社15日專訊》新任沖繩縣知事由獲得日本自民黨及日本維新會等支持的古謝玄太當選，共同社報道，高市早苗政府有意支持古謝在選戰中提出的經濟振興政策，並將推進宜野灣市美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古的計劃，以及推動強化南西諸島的防衛。



古謝玄太支持美軍普天間機場搬遷至邊野古。日本中央政府一直將振興預算規模與邊野古搬遷問題掛勾，此前沖繩由反對搬遷的玉城丹尼掌政，自2022年度起，預算一直維持在2600億日圓區間。如今有自民黨人認為，「追加後可望恢復到3000億日圓區間」。



報道亦指，日方將強化南西諸島防衛定位為當務之急，推進自衛隊「轉向西南」，2016年以來已在與那國島、奄美大島、宮古島和石垣島開設駐地。有首相府消息人士稱：「保守派知事的誕生，從安全保障角度看也很重要。」(yc)