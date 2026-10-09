15/09/2026 15:20

【中東戰火】美國防部攻伊戰爭季度報告，成本達334億美元，損失F35A、F15E等多架戰機

《經濟通通訊社15日專訊》美國國防部監察長周一（14日）發表首份針對攻伊「史詩之怒」行動的季度評估報告。當中披露，截至6月29日，該行動的成本達334億美元。戰事亦令美國彈藥庫存短缺，暴露了彈藥補給遇樽頸。



報告披露了4月1日至6月30日的美伊戰爭情況。文中指出，美國在伊拉克、科威特、沙特阿拉伯及阿聯酋的外交設施遭伊朗襲擊而破壞，損失達1.84億美元。



戰事中有一架F35A損壞，是該機型首次有戰損。另有4架F15E戰機、多架加油機、直升機及超過30架無人機受損或被毁。



而位於巴林的美國海軍基地被伊朗以無人機及導彈多次施襲，中央司令部惟有將基地轉移至印度洋的迪亞哥加西亞島，每次對中東戰事作出支援都要花十多天物流時間。(yc)