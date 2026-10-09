15/09/2026 16:01

【外圍經濟】日本擬增國防開支至GDP 3.5%，國債息率急升

《經濟通通訊社15日專訊》日本匯市及債市周二因內閣財政與國防政策的密集發聲，大幅震盪。



知情人士透露，日本考慮將中期國防開支目標設定為GDP的3.5%，以確保與北約及其他美國盟國的戰略步伐保持一致。大幅提升國防預算預示了長期財政負擔增加，日本國債價格周二大跌，孳息率急升。



30年期國債息率上升5.5個基點，至4.12%。10年期債息上升4個基點，至3.025%。日圓下跌0.3%，每美元兌154.82。



另外，財務大臣片山皋月表示，將大幅壓縮財政浪費，強調不會發行新債來為消費稅減免提供資金，將以維持市場信心的方式獲得所需資金。



股市則上演戲劇性逆轉，早盤受電子和金屬板塊拖累，日經225指數開盤下跌0.48%至63190.37點，至收市基本平收，報63484.10點，成功收復失地。(yc)