15/09/2026 08:35

【ＡＩ】DeepSeek傳聘高瓴嚴文韜任首任CFO，鋪路IPO

《經濟通通訊社15日專訊》據《路透》引述市場消息透露，內地人工智能初創DeepSeek正籌劃聘任高瓴創投合夥人嚴文韜為首任首席財務官。路透引述知情人士稱，此舉與公司可能推進首次公開招股(IPO)有關。



報道分析，DeepSeek由創始人旗下對沖基金支持、以研究為本的實驗室，逐步過渡至較常規的企業架構，而引入具備交易實戰經驗的嚴文韜出任CFO，被視為轉型關鍵一步。CFO職能一般涵蓋投資者關係、財務監控、資本調配及上市所需披露程序。



根據內地創投服務機構清科資料，嚴文韜出生於1991年，曾投資的標的包括與DeepSeek同屬AI開發商的稀宇科技MiniMax(00100)。(ul)