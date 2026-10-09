15/09/2026 08:40
【五年規劃】彭博：本港五年規劃料聚焦人幣離岸使用，商品期貨等新產品勢成亮點
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 香港首份五年規劃對接國家規劃
▷ 規劃重點推動離岸人民幣使用及新金融產品
▷ 商品期貨等新產品將成發展亮點
▷ 規劃重點推動離岸人民幣使用及新金融產品
▷ 商品期貨等新產品將成發展亮點
行政長官李家超本月較早前表示，香港擬擴大離岸人民幣投資及風險管理產品，並拓寬與內地股市、債券及財富管理互聯互通的市場准入。他將於周三公布經濟發展藍圖。
香港2026至2030年總體規劃旨在與國家五年規劃對接。香港正從疫後經濟低谷復甦，尋求新舉措轉型增長模式。鞏固離岸人民幣融資樞紐地位，對北京長期願景至關重要。
*銀行體系存款充裕，需發展不同類型產品*
澳新銀行大中華區首席經濟師Raymond Yeung表示，流動性已不再是問題，銀行體系存款充裕，需發展不同類型產品，讓資金可用於人民幣計價及產生收益的資產。
金管局最新數據顯示，香港離岸人民幣存款5月底升至創紀錄1.13萬億元（1680億美元），隨後兩個月略為回落。現金供應急增亦推動香港IPO熱潮。
點心債或是突破領域。Raymond Yeung稱，下一步需鼓勵更多外國政府及企業發行。人民幣亦可作為美元替代，香港可發揮作用或探索可行性。
*擴大債券市場將是香港重點*
彭博彙編數據顯示，今年點心債發行量達8630億元人民幣，創同期新高。發行熱潮部分受離岸人民幣利率接近歷史低位帶動。
擴大債券市場將是香港重點，因對離岸人民幣收益率曲線發展重要。Pantheon Macroeconomics高級中國經濟師Kelvin Lam表示，沒有基準便無法看到人民幣如何定價，通常成本會高得多。
彭博行業研究分析師Michelle Leung指出，香港擬發展本地商品交易生態，推出更多離岸人民幣計價產品支持人民幣全球使用。除計劃中的黃金期貨，離岸人民幣結算期貨預計擴展至倫敦金屬交易所的白銀及基本金屬。
香港7月開始試行新黃金清算系統，獲多家大銀行支持，是成為重要黃金交易中心並具定價權雄心的關鍵一步。
Michelle Leung補充，通過建立LME與前海聯合交易中心（均由港交所擁有）之間的聯繫，香港可助全球基準定價與在岸商品市場建立戰略橋樑。(ul)