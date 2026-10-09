15/09/2026 08:40

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▷ 規劃重點推動離岸人民幣使用及新金融產品

▷ 商品期貨等新產品將成發展亮點

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》報道，分析預期香港首份五年規劃將重點推動人民幣在離岸市場更廣泛使用，並推出包括商品期貨在內的新金融產品。行政長官李家超本月較早前表示，香港擬擴大離岸人民幣投資及風險管理產品，並拓寬與內地股市、債券及財富管理互聯互通的市場准入。他將於周三公布經濟發展藍圖。香港2026至2030年總體規劃旨在與國家五年規劃對接。香港正從疫後經濟低谷復甦，尋求新舉措轉型增長模式。鞏固離岸人民幣融資樞紐地位，對北京長期願景至關重要。*銀行體系存款充裕，需發展不同類型產品*澳新銀行大中華區首席經濟師Raymond Yeung表示，流動性已不再是問題，銀行體系存款充裕，需發展不同類型產品，讓資金可用於人民幣計價及產生收益的資產。金管局最新數據顯示，香港離岸人民幣存款5月底升至創紀錄1.13萬億元（1680億美元），隨後兩個月略為回落。現金供應急增亦推動香港IPO熱潮。點心債或是突破領域。Raymond Yeung稱，下一步需鼓勵更多外國政府及企業發行。人民幣亦可作為美元替代，香港可發揮作用或探索可行性。*擴大債券市場將是香港重點*彭博彙編數據顯示，今年點心債發行量達8630億元人民幣，創同期新高。發行熱潮部分受離岸人民幣利率接近歷史低位帶動。擴大債券市場將是香港重點，因對離岸人民幣收益率曲線發展重要。Pantheon Macroeconomics高級中國經濟師Kelvin Lam表示，沒有基準便無法看到人民幣如何定價，通常成本會高得多。彭博行業研究分析師Michelle Leung指出，香港擬發展本地商品交易生態，推出更多離岸人民幣計價產品支持人民幣全球使用。除計劃中的黃金期貨，離岸人民幣結算期貨預計擴展至倫敦金屬交易所的白銀及基本金屬。香港7月開始試行新黃金清算系統，獲多家大銀行支持，是成為重要黃金交易中心並具定價權雄心的關鍵一步。Michelle Leung補充，通過建立LME與前海聯合交易中心（均由港交所擁有）之間的聯繫，香港可助全球基準定價與在岸商品市場建立戰略橋樑。(ul)