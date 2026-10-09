15/09/2026 13:35

【數據解讀】8月失業率上升，統計局：畢業生集中進入勞動力市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布數據，8月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上表示，8月份失業率上升主要原因是新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。



他表示，從就業主體人群，即30-59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率是3.9%，和上月和上年同期都是持平的，保持總體穩定。從行業來看，儘管受到結構調整因素影響，部分行業就業同比有所減少，但中國製造業就業人數總體穩定，信息傳輸軟件和信息技術服務業就業人數明顯增加。住宿和餐飲業在國內文旅休閒發展的帶動下就業持續擴大，對就業穩定發揮重要作用。