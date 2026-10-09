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高水152
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15/09/2026 15:05
美元兌人民幣報6.7135，內地8月零售銷售按年僅升0.4%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.680
|99.391
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.89/93
|154.80/84
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|歐元/美元
|1.1532/36
|1.1533/37
|1.1548/52
|英鎊/美元
|1.3466/70
|1.3479/83
|1.3497/01
|美元/瑞郎
|0.8173/77
|0.8181/85
|0.8172/76
|美元/加元
|1.3902/06
|1.3909/13
|1.3900/04
|澳元/美元
|0.7117/21
|0.7119/23
|0.7138/42
|紐元/美元
|0.5756/60
|0.5757/61
|0.5777/81
|美元/人民幣
|6.7133/37
|6.7118/22
|6.7141/45
|美元/港元
|7.8436/40
|7.8435/39
|7.8436/44
上述報價只供參考用