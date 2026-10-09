15/09/2026 19:01

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英國16日公布8月CPI數據

▷ 美國16日公布8月零售銷售數據

▷ 韓國總統主持中亞峰會至17日

《經濟通通訊社15日專訊》英國公布CPI，及美國公布零售銷售等數據，料為周三（16日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明主持韓國-中亞峰會（至17日）。周三本港時間3:00pm，歐盟執委會主席馮德萊恩發表盟情咨文。晚上8:15pm，歐洲央行副總裁武伊契奇在2026年歐洲央行年度研究會議主持政策專題討論。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表主題演講。*日本公布進出口數據，歐元區公布工業生產*數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布8月出口，年率升幅料由23.2%收窄至18.4%；8月進口年率升幅料由27.9%收窄至26.3%；8月貿易收支料由負6383億日圓惡化至負10584億日圓。2:00pm，英國公布8月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.5%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%；8月核心消費者物價指數年率升幅料維持於2.6%。4:30pm，英國公布7月房價指數。5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，經季節調整月率料下滑0.2%。8:30pm，美國公布8月出口物價，月率料由下滑1.3%改善至升0.5%，年率升幅料由8.2%擴大至8.4%；8月進口物價月率料由下滑0.4%改善至升0.5%，年率升幅料由5.9%擴大至6.4%；8月零售銷售月率料由下滑0.6%改善至升0.8%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由35降至34。在本港，明日公布業績的公司有:布萊克萬礦業(00159)、恒大汽車(00708)、天聚地合(02479)等。(wa)