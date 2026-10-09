15/09/2026 16:36
【銀色債券】各大銀行推出銀債退款優惠，渣打香港12個月港元定存息高達3.3厘，華僑銀行4個月3厘
摘要
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▷ 銀債退款643億，銀行推定存優惠
▷ 渣打香港12個月港元定存息3.3厘
▷ 華僑銀行4個月、滙豐3個月定存息3厘
▷ 渣打香港12個月港元定存息3.3厘
▷ 華僑銀行4個月、滙豐3個月定存息3厘
*渣打香港12個月港元定存息為3.3厘，滙豐3個月3厘*
滙豐表示，申請銀債的合資格客戶，以認購退款開立3個月港元定存，可獲年利率最高3厘，另投資指定產品亦可享有優惠，起存額1萬元。
恒生推出銀債退款定期優惠，3個月、6個月及12個月港元定存年息分別為3厘、3厘及3.2厘，起存額為1萬元，適用於客戶憑銀債退款透過分行或電話銀行辦理。
中銀香港推出銀債退款定期優惠，3個月及6個月港元定存年息分別為2.8厘及3厘，起存額為1萬元，適用於客戶憑銀債退款透過電話銀行或分行辦理。
渣打香港推出銀債退款定期優惠，12個月港元定存年息為3.3厘，起存額為10萬元，適用於客戶憑銀債退款透過分行辦理。
*工銀亞洲388日港元定存利率為3.1厘，南商12個月3.18厘*
集友推出銀債退款定期優惠，1個月、3個月及6個月港元定存年息分別為2厘、2.6厘以及2.7厘，起存額為5萬元，適用於客戶憑銀債退款透過分行辦理。
工銀亞洲推出銀債退款定期優惠，客戶憑銀債退款以1萬元或以上透過分行辦理，108日港元定存年息2.95厘，188日及388日則為3.1厘，起存額為1萬元。
南洋商業銀行推出銀債退款定期存款優惠，6個月、9個月以及12個月港元定存年息分別為3.08厘、3.13厘及3.18厘，起存額為10萬元，適用於客戶於分行以銀債退款資金開立（須出示有關銀行發出退款之有效證明文件），資金上限為銀債退款資金總金額。
*華僑銀行4個月港元定存年息為3厘，創興3個月2.85厘*
創興推出銀債認購退款定期存款優惠，適用於客戶（須於創興銀行申請認購銀債）於分行以銀債退款資金開立定期可享3個月2.85厘，資金上限為銀債退款總金額。
大新推出銀債認購退款定期存款優惠，3個月港元定存年息達2.7厘，適用於客戶憑認購之銀債退款證明或新資金透過分行辦理，可享一次特優存款年利率。
華僑銀行推出銀債認購退款定期存款優惠，4個月港元定存年息為3厘，起存額為10萬元，適用於於1967年12月31日或之前出生之該行客戶；或於2026年8月21日至9月4日，包括首尾兩天，曾申請認購2029年到期銀色債券之該行客戶，合資格資金類型為申請認購2029年到期銀色債券所退還的全部或部分申請款項；或符合指定條款及細則定義的全新資金。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php