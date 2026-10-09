15/09/2026 16:28

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▷ 今日完成香港至美、澳首批試行交易

▷ 服務將擴展至更多地區，支援手機查詢

《經濟通通訊社15日專訊》中銀香港(02388)公布，將於9月27日正式推出全新「中銀即時匯」個人跨境匯款服務，透過環球銀行金融電信協會與銀行業攜手推出的零售跨境支付創新項目，為個人客戶提供7×24小時跨境匯款服務，全程僅需數分鐘，打破傳統跨境匯款在處理時效及跨時區操作的限制，讓客戶能夠更便捷、高效地向海外匯出資金。此外，中銀香港作為跨境支付創新項目的中轉行，具備從境外匯款銀行接收到款項後，無縫銜接本地快速支付系統(FPS)的能力，提升整體支付效率與跨境金融服務體驗。中銀香港作為香港首家參與服務測試的銀行，今日成功完成首批試行交易，分別將客戶資金即時匯至美國及澳洲收款銀行#賬戶，驗證該服務在跨時區環境下的高效運作能力。中銀香港將逐步把服務覆蓋範圍由美國、澳洲擴展至更多其他海外收款地區，為客戶提供便利的全球資金劃轉服務。此外，「中銀即時匯」服務支援客戶透過手機銀行查核匯款交易狀態，提升交易透明度。同時，該服務使用智能化處理技術，實現跨境匯款全流程自動化，有助提升整體處理效率及縮短到賬時間。中銀香港副總裁陳文表示，隨著全球經濟聯繫日益緊密，跨境匯款已成為個人及家庭管理財富和配置資產的重要工具。「中銀即時匯」是該行推動金融創新的重要成果，透過創新金融基建提升匯款效率及透明度，讓客戶享受全天候匯款服務，實現跨時區、跨市場的高效資金調撥。未來，該行將繼續深化國際合作，提升全球匯款服務能力，為客戶提供更優質的金融服務。(bn)