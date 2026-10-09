15/09/2026 16:28
中銀香港(2388)：即將推出全新「中銀即時匯」個人跨境匯款服務，今完成香港首批試行交易
摘要
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▷ 中銀香港9/27推「中銀即時匯」跨境匯款服務
▷ 今日完成香港至美、澳首批試行交易
▷ 服務將擴展至更多地區，支援手機查詢
▷ 今日完成香港至美、澳首批試行交易
▷ 服務將擴展至更多地區，支援手機查詢
中銀香港作為香港首家參與服務測試的銀行，今日成功完成首批試行交易，分別將客戶資金即時匯至美國及澳洲收款銀行#賬戶，驗證該服務在跨時區環境下的高效運作能力。中銀香港將逐步把服務覆蓋範圍由美國、澳洲擴展至更多其他海外收款地區，為客戶提供便利的全球資金劃轉服務。
此外，「中銀即時匯」服務支援客戶透過手機銀行查核匯款交易狀態，提升交易透明度。同時，該服務使用智能化處理技術，實現跨境匯款全流程自動化，有助提升整體處理效率及縮短到賬時間。
中銀香港副總裁陳文表示，隨著全球經濟聯繫日益緊密，跨境匯款已成為個人及家庭管理財富和配置資產的重要工具。「中銀即時匯」是該行推動金融創新的重要成果，透過創新金融基建提升匯款效率及透明度，讓客戶享受全天候匯款服務，實現跨時區、跨市場的高效資金調撥。未來，該行將繼續深化國際合作，提升全球匯款服務能力，為客戶提供更優質的金融服務。(bn)