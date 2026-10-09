15/09/2026 11:30
《港元利率》港元拆息普遍上揚，一個月拆息報2.91厘，三個月拆息報3.1厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.91256厘，升2.369基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10256厘，升2.78基點。
隔夜息報2.25071厘，跌3.679基點；一周拆息跌0.071基點，報2.42679厘，兩周則升0.071基點，報2.52821厘。長息方面，六個月拆息升3.387基點，報3.3128厘，一年期則升7.25基點，報3.73839厘。
港元匯價今日在7.8424-7.8440之間上落，最新報7.8435。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.25071厘，跌3.679基點；一周拆息跌0.071基點，報2.42679厘，兩周則升0.071基點，報2.52821厘。長息方面，六個月拆息升3.387基點，報3.3128厘，一年期則升7.25基點，報3.73839厘。
港元匯價今日在7.8424-7.8440之間上落，最新報7.8435。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.25071
|-3.679
|一周
|2.42679
|-0.071
|兩周
|2.52821
|+0.071
|一個月
|2.91256
|+2.369
|兩個月
|3
|+2.036
|三個月
|3.10256
|+2.78
|六個月
|3.3128
|+3.387
|一年
|3.73839
|+7.25
資料來源：香港銀行公會