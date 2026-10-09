15/09/2026 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.25071 -3.679 一周 2.42679 -0.071 兩周 2.52821 +0.071 一個月 2.91256 +2.369 兩個月 3 +2.036 三個月 3.10256 +2.78 六個月 3.3128 +3.387 一年 3.73839 +7.25

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.91256厘，升2.369基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10256厘，升2.78基點。隔夜息報2.25071厘，跌3.679基點；一周拆息跌0.071基點，報2.42679厘，兩周則升0.071基點，報2.52821厘。長息方面，六個月拆息升3.387基點，報3.3128厘，一年期則升7.25基點，報3.73839厘。港元匯價今日在7.8424-7.8440之間上落，最新報7.8435。資料來源：香港銀行公會