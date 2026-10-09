15/09/2026 18:09

【銀色債券】工銀亞洲為銀債退款客戶推出定期存款、基金及人民幣兌換優惠

《經濟通通訊社15日專訊》第十一批銀色零售債券今日發行，並將於同日起向申請人退回未能獲配發的認購款項，中國工商銀行（亞洲）公布，經該行認購銀債的人數及金額均創歷年新高，銀債的整體市場認購總金額同樣為歷年之冠，並出現超額認購，申請人最多獲派13手。



因應部分客戶未能獲分配全數認購之銀債，該行特別為透過該行認購銀債之客戶推出三大退款優惠，包括定期存款、基金認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金，實現資產多元化配置。



定期存款優惠方面，由今日起至9月30日，憑銀債退款到工銀（亞洲）分行開立108天或188天或388天定期存款，特惠定存年利率分別為2.95厘、3.1厘及3.1厘，存款額1萬元或以上。



基金認購費優惠方面，由今日至10月31日，憑銀債退款經分行以整額方式認購基金產品，可享基金認購費實收0.5厘優惠。另外，憑銀債退款經分行兌換人民幣，可享40點子折扣優惠。(bn)