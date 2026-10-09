15/09/2026 10:41

《真知灼見－溫灼培》美國10年期債息破5%，下一步將如何？

《真知灼見》美國10年期國債孳息率昨天（14日）突破5%的心理關口，最高見5.0142%，今早（15日）於亞洲市場報4.9936%。回顧對上一次美債息率於5%水平，已是2023年10月，當時也僅最高見5.021%，且維持時間並不長久。若這一水平被衝破，上一次見到如斯高位的美債息率便要追溯到2007年7月，即19年前。由於5%這個水平多年未見，當它被衝破後，市場通常只會出現兩種主要可能性：第一種情況是，投資者認為10年期債息已變得相當具吸引力，資金因而蜂擁而至，在大量資金湧入推動債價上升的情況下，債息便會自然回落；第二種情況則是，債息突破關口後，導致大量債券投資者選擇止損，進一步推動10年期債息上升得更快、更急。



*提防長債息進一步被推高*



上述影響美國10年期債息日後走勢的兩種情況，筆者認為後者發生的可能性較大。原因有幾點：首先，受惠人工智能發展，投資者目前對美國經濟前景仍偏向充滿信心，換言之，即使5%債息具吸引力，與股市所可能帶來的利潤相比，仍屬相對較低，因此資金未必會出現明顯「棄股投債」的轉向；其次，美國政府不但債務龐大，財政亦未見有所收斂，這意味著未來美債供應料將持續源源不斷，進而限制債價上升的空間，使債息難以大幅回落；其三，市場普遍預期美國聯儲局將在本周四（17日）的議息會議加息，主席沃什亦可能發出鷹派言論，這相信會進一步推高整體債息水平；最後，美伊局勢仍然緊張，油價維持高企，若油價持續推動通脹預期升溫，債息就更難回落。



*美國10年期債息下一站見5.333%？*



現今市場上是否存在一些因素，可使美國長債息從現今高位回落？或許只有當美國真的出現衰退，才較有機會見到。因此，對於美國10年期債息後續走勢，投資者可能需要有心理準備：債息在突破5%後仍有機會攀至更高水平。倘若債息繼續走高，又可升到多高？筆者認為可參考兩個潛在位置：其一是2007年6月高位約5.333%；其二是2001至2002年間的密集區高位，約在5.5%附近。若真的到了這兩個水平，屆時再讓我們觀察，債息處高位是否會對美國經濟形成足夠壓力，從而引發衰退，若一旦出現衰退，才可能更直接地拉低美國10年期債息。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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