15/09/2026 11:07

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ FOMC於15至16日舉行議息會議

▷ DWS指本月加息可能性甚高

▷ DWS將維持利率不變納入可能情景

《環富通基金頻道15日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的議息會議（至16日）。DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，根據當前市場預測，本月FOMC議息會議上加息的可能性甚高，指自上次會議以來，就業數據顯示勞動市場處於全民就業水平，招聘活動回升，且未見加薪壓力，基本上消除了下行風險。與此同時，通脹則略高於可接受水平；從鷹派角度來看，加息理由已相當充分。此觀點很可能始於聯儲局主席沃什在傑克遜霍爾的鷹派講話，他警告稱除非基本通脹以明確及合理步伐向目標邁進，否則聯儲局將須採取更多措施。理事沃勒(Christopher Waller)進一步表示若通脹改善，聯儲局可選擇按兵不動；若通脹持續高企，則需要加息。DWS認同此看法，因為該行一向的觀點亦是：通脹必須逐月回落，聯儲局才能維持利率不變。然而，問題亦由此而生。8月核心CPI按年增幅由2.5%降至2.4%。然而，核心CPI按月升幅高於預期，達0.3%。通脹若要實現中期達標，不能高於理想的0.2%水平。8月按月數據高於預期，主要由於無線電話服務價格調整所致。儘管價格調整會令按月數據波動，但甚少會形成更廣泛趨勢。另一個需要考慮的因素是能源價格，尤其是溢出效應風險。鑑於目前薪資增長溫和，企業會難以全數轉嫁其能源成本壓力，根據目前數據，會後公布的核心PCE仍維持按月約0.2%的溫和升幅。*加息或致更漫長緊縮周期預期，不會解決全球能源或關稅問題*Scherrmann指既然單靠數據這次未必能解開謎團，不妨從另一角度審視。加息25個基點除了符合市場定價外，還會有何影響？果斷加息或可提高聯儲局公信力並有助管理通脹預期，但在缺乏前瞻指引的新原則下，此舉變得複雜。由於缺乏足夠背景資訊，市場或會誤解加息舉措，認為聯儲局官員較對外表達的信息更為憂慮，可能導致投資者出現更漫長的緊縮周期預期，而此趨勢或已在部分利率市場中浮現。（截至該文撰寫時，市場預期未來12個月將加息3.5次。）另一方面，沃什認為市場正為聯儲局分擔部分工作。在此觀點下，9月維持利率不變或會被解讀為局方忽視通脹風險。隨著市場調整通脹預期，孳息率或被進一步推高，而這正是沃什曾警告的情況。最後，加息25個基點不會解決全球能源市場或關稅談判的問題，反而會增加招聘、消費及投資的機會成本。目前各領域的表現尚算穩健，但除AI相關領域外並非特別蓬勃。可能的折衷方案是鷹派按兵不動或鴿派加息，而無論選擇哪種方案，都需要精準的溝通才能成功。對於一位習慣不輕易表露底牌的聯儲局主席而言，這肯定存在風險。整體而言，若聯儲局在下次會議加息，該行不會感到意外，但該行亦將維持利率不變納入可能情景。無可否認，維持利率不變的門檻甚高，且勢必較7月會議引發更大異議。然而，更大的問題仍在於中期前景。考慮到大部分通脹問題源於外部衝擊，主要針對本土經濟活動的加息周期難以令人信服。同樣，若要沃什淡化進一步加息的預期，亦是難以想像之舉，因為這近乎前瞻指引。(wa)