15/09/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升28點子，五連升報6.7670，創逾三年七個月高
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7670，較上個交易日升28點子，五連升，創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點，上個交易日報6.7698。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7670
|-28.00
|1歐元/人民幣
|7.7811
|-338.00
|100日圓/人民幣
|4.3592
|-207.00
|1港元/人民幣
|0.8627
|-5.50
|1英鎊/人民幣
|9.0992
|-193.00
|1澳元/人民幣
|4.8091
|-140.00
|1紐元/人民幣
|3.8933
|-224.00
|1新加坡/人民幣
|5.3068
|-144.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2526
|-82.00
|1加元/人民幣
|4.8453
|-141.00
|1人民幣/林吉特
|0.6036
|+12.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5721
|+378.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4091
|+128.00
|1人民幣/韓元
|200.7500
|+41.00