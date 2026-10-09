15/09/2026 11:08

【數據解讀】彭博經濟研究：生產增速站上目標線，削弱中國新一輪刺激預期

《經濟通通訊社15日專訊》彭博經濟研究分析，中國8月供需缺口進一步擴大，工業生產加快，同比增速重新回到2026年4.5%的GDP增長目標下限之上；但需求端表現疲軟，消費增長持續停滯，固定資產投資降幅進一步加深。投資顯著下滑表明穩增長刺激措施在第三季度並未明顯加碼。



9月下旬將為政府重新評估政策走向提供一個關鍵窗口，但彭博預計政策基調不會有重大調整。儘管需求疲軟，但決策者更有可能著力加快既有預算資金落地，而非推出新一輪刺激。



8月內地工業增加值同比增速從7月的4.5%加快至5.2%，高於彭博預測的4.9%和市場普遍預期的4.8%。社會消費品零售總額同比增速，從前一個月的0.6%意外放緩至0.4%，彭博經濟研究原本預計增速會回升至0.9%。



前8個月固定資產投資降幅擴大至7.2%，前7個月降幅為6.7%。彭博此前預計降7.4%，市場普遍預期為7.1%。(ry)