15/09/2026 11:15

【ＡＩ】全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra預約量突破36萬台

《經濟通通訊社15日專訊》在華為、蘋果相繼推出折疊旗艦機之後，手機行業正式開啟AI智能體手機全新賽道。全球首款AI智能體手機--努比亞NaviX Ultra在9月7日於京東平台開啟預約，截至9月15日上午9點30分，京東平台數據顯示，預約量已突破36萬台。



該機搭載豆包手機助手消費者版，主打全新AI交互體驗，具備聽得懂、能幹活、記得住、夠安全四大核心能力，將於明日正式發布上市。



努比亞NaviX Ultra早於今年7月舉行的2026世界人工智能大會(WAIC)首次公開亮相，由中興通訊(00763)(深:000063)與字節跳動聯合開發，備有藍境、幻夢、黑色、白色四款配色，搭載豆包手機助手，定位為量產旗艦。(jq)