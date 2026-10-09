15/09/2026 10:37
《Ａ股焦點》首8月房地產開發投資降幅達兩成，地產股普跌
《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，1-8月全國房地產開發投資同比下降19.9%，續創歷史最大累計跌幅；1-7月為降19.2%。地產股多數下跌，香江控股(滬:600162)跌3.4%，光大嘉寶(滬:600622)挫2.5%，南山控股(深:002314)跌1.8%，珠江股份(滬:600684)、大悅城(深:000031)、華僑城A(深:000069)跟跌。
統計局並公布，1-8月新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降12.1%和13%；房地產開發企業到位資金同比降21%，新開工面積降24.8%。
樓價方面，路透根據數據測算，8月內地70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.0%，較上月3.2%收窄；環比下降0.1%。(ry)
統計局並公布，1-8月新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降12.1%和13%；房地產開發企業到位資金同比降21%，新開工面積降24.8%。
樓價方面，路透根據數據測算，8月內地70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.0%，較上月3.2%收窄；環比下降0.1%。(ry)