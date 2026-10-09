15/09/2026 09:37
【聚焦人幣】人幣中間價創逾三年七個月高，即期開市貶29點子報6.7100
《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7670，較上個交易日升28點子，五連升，創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。
人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開29點子，報6.7100，上個交易日即期匯率收盤報6.7071。
隔夜美元延續偏強走勢，中東地緣局勢依舊緊張，國際油價居高不下，避險需求助力美元買盤；另外市場為美聯儲局可能兩年多來首次加息做準備。市場人士表示，中國高貿易順差和中美持續創紀錄的利差倒掛狀況並存，人民幣大概率延續穩中略升走勢，等待美聯儲局議息決議落地。(jq)
人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開29點子，報6.7100，上個交易日即期匯率收盤報6.7071。
隔夜美元延續偏強走勢，中東地緣局勢依舊緊張，國際油價居高不下，避險需求助力美元買盤；另外市場為美聯儲局可能兩年多來首次加息做準備。市場人士表示，中國高貿易順差和中美持續創紀錄的利差倒掛狀況並存，人民幣大概率延續穩中略升走勢，等待美聯儲局議息決議落地。(jq)