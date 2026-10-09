15/09/2026 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌63點子報6.7134，創近兩周低

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7134，較上個交易日4時30分收盤價跌63點子，創9月3日以來近兩周新低，全日在6.7081至6.7150之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌47點子，報6.7143。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7670，較上個交易日升28點子，五連升，創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。



市場人士表示，中東緊張局勢持續，國際油價高位運行，通脹擔憂推升美聯儲加息預期，美元震盪走強，人民幣即期小幅承壓，但整體穩中略升走勢料延續。



一外資行交易員稱，本周美聯儲應該會加息，不然公信力會進一步受損；如果是鴿派加息，美元可能出現較大幅度下跌；人民幣估計繼續震盪小升。(jq)