15/09/2026 09:32
【聚焦數據】統計局：8月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲
摘要
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▷ 2026年8月70城一線城市樓價環比上漲
▷ 二三線城市新建住宅環比降幅收窄
▷ 一二三線城市樓價同比降幅續收窄
▷ 二三線城市新建住宅環比降幅收窄
▷ 一二三線城市樓價同比降幅續收窄
*一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比降幅收窄*
8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.1%。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.2%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市有21個，比上月減少2個。
8月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海和深圳分別上漲0.3%和0.1%，廣州持平，北京下降0.1%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲或持平城市有8個，與上月相同。
*一二三線城市樓價同比降幅繼續收窄*
8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、1.9%和2.3%，上海上漲3.0%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.7%和4.1%，降幅均收窄0.1個百分點。
8月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降2.7%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降3.5%、0.8%、3.8%和2.7%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.9%和5.6%，降幅均收窄0.2個百分點。(jq)