15/09/2026 08:43

【中東戰火】美國制裁俄羅斯外貿銀行，聲稱該行協助伊朗轉移凍結資產

《經濟通通訊社15日專訊》美國財政部當地時間周一（14日）宣布對俄羅斯外貿銀行（VTB銀行）實施額外制裁，理由是該銀行「涉嫌協助伊朗轉移凍結資產，並促進兩國之間的貿易」。



美國財長貝森特在聲明中表示：「財政部絕不容忍任何對伊朗政權的支持，並將繼續查明、揭露和孤立伊朗的幫兇。」本周，財政部官員將與全球金融機構會面，討論如何切斷伊朗的收入來源。



美國財政部聲稱，VTB銀行一直在幫助伊朗轉移凍結資產，並透過伊朗里亞爾和俄羅斯盧布的代理帳戶建立國家貨幣結算系統，以幫助促進兩國之間的貿易。



新的制裁可能使其他與俄羅斯外貿銀行保持業務往來的國家面臨美國的「二級制裁」。該行此前已因俄烏衝突分別於2022年和2025年受到美國的制裁。(rc)