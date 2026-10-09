15/09/2026 15:35

【外圍經濟】日本百歲老人數目首度超過10萬

《經濟通通訊社15日專訊》根據日本厚生勞動省周二發布的報告，截至9月15日，日本百歲以上老人的數量攀升至創紀錄的107,677人，人數首超10萬，凸顯老年人口不斷增長帶來的財政壓力。



幾十年來，日本百歲以上老人數量急劇上升，從1963年的153名百歲老人，到1998年約1萬人。日本女性尤其長壽，約佔全國百歲老人的88%。研究顯示，她們長壽的部分原因在於歷史上吸煙、酗酒和致命事故的發生率較低。



目前，日本約有三分之一居民已步入老年，為數約4000萬人。在公共退休金方面，不斷萎縮的勞動人口必須為不斷增長的退休金、醫療保健和老年護理支出提供資金。(rc)