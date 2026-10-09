15/09/2026 16:13

【外圍經濟】日本政府敲定食品消費稅由8%降至1%，2027年4月起實施兩年

《經濟通通訊社15日專訊》日本政府周二召開臨時內閣會議，敲定了以食品飲料消費稅減稅為主要內容的稅制修改大綱。食品飲品消費稅率將從2027年4月起，由8%下調至1%，暫定為期2年。



這是自1989年引進消費稅以來首次減稅，相關制度的細節已正式確定，包括收銀系統改造在內的準備工作將全面展開。



相關法案將提交至10月召開的臨時國會。對於這兩年內政府預計少收高達10萬億日圓的稅金，大綱寫明「不依賴特例國債（赤字國債）」。



自民黨與日本維新會制定的大綱草案中明確寫道，將支援因減稅而收入減少的中小農戶和餐飲行業。地方政府的收入減少部分，將由中央政府通過特別財政轉移來全額填補。(rc)