15/09/2026 08:09

招金礦業(01818)發行科創債券超購1.3倍，籌獲12億人幣票息1.73%

《經濟通通訊社15日專訊》招金礦業(01818)公布，根據向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期），發行規模12億元（人民幣．下同），為規劃上限金額，超額認購1.34倍。



該集團指，債券票面利率1.73%，基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個期。在約定的基礎期限期末及每一個周期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個周期；發行人不行使續期選擇權，則全額到期兌付。債券發行價格為每張100元。



該集團指，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。債券承銷機構及其關聯方共認購債券8.9億元，佔發行規模74.2%。(wh)