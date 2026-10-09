16/09/2026 17:49

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股道指跌328點，標指納指同跌

▷ 美聯儲將於17日2:00am公布利率決定

▷ 美國16日20:30pm公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美股昨日（15日）全線向下，受油價急升、美國國債孳息率上揚及市場靜待聯儲局議息等因素影響，投資者風險胃納轉弱。道指收市跌328.09點或0.63%，報52093.11點；標指跌34.25點或0.45%，報7585.73點；納指跌204.84點或0.78%，報25981.57點。港股方面，恒生指數收市報24713，升46點或0.2%，成交1811億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行副總裁武伊契奇在2026年歐洲央行年度研究會議主持政策專題討論。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表主題演講。17日凌晨1:00am，歐洲央行總裁拉加德出席一慶典開幕式。1:30am，加拿大央行公布兩周前貨幣政策決議的討論摘要。2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定和政策聲明，美聯儲主席隨後舉行新聞發布會。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，經季節調整月率料下滑0.2%。今晚8:30pm，美國公布8月出口物價，月率料由下滑1.3%改善至升0.6%，年率升幅料由8.2%擴大至8.9%；8月進口物價月率料由下滑0.4%改善至升0.5%，年率升幅料由5.9%擴大至6.6%；8月零售銷售月率料由下滑0.6%改善至升0.8%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由35降至34。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料由3.75%升上4%。4:00am，美國公布7月長期資本流動。(wa)