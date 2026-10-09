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16/09/2026 18:05
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
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|1.1538/42
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|1.3467/71
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|美元/瑞郎
|0.8190/94
|0.8186/90
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|1.3927/31
|1.3927/31
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|澳元/美元
|0.7128/32
|0.7128/32
|0.7128/32
|紐元/美元
|0.5756/60
|0.5754/58
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|美元/人民幣
|6.7093/97
|6.7078/82
|6.7129/33
|美元/港元
|7.8443/47
|7.8442/46
|7.8449/53
*上述報價只供參考用