16/09/2026 07:52

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▷ 10年期美債孳息率升至5.04%，創2007年新高

▷ 紐約期油及布蘭特期油升至約4個月高位

《經濟通通訊社16日專訊》美股周二(15日)全線向下，受油價急升、美國國債孳息率上揚及市場靜待聯儲局議息等因素影響，投資者風險胃納轉弱。道指收市跌328.09點，或0.63%，報52093.11點；標指跌34.25點，或0.45%，報7585.73點；納指跌204.84點，或0.78%，報25981.57點。市場焦點落在能源價格及債息急升。美國10年期國債孳息率一度升至5.04%，繼前一天之後再創2007年以來新高，反映市場對通脹及利率前景的憂慮升溫。原油價格急升成為拖累股市的重要因素。沙特阿拉伯東西輸油管道受到襲擊後，延布港原油裝運受阻，加上部分原油貨物取消出口，市場擔心中東供應進一步收緊。紐約期油盤中升4.2%，布蘭特期油亦升約2.7%，分別升至每桶約105.73美元及108.54美元，兩者均創約4個月新高。大型科技股個別發展。SpaceX(US.SPCX)跌3.2%，英偉達(US.NVDA)升0.6%，Meta(US.META)升0.7%；特斯拉(US.TSLA)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌1.7%，Alphabet(US.GOOGL)跌1.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌2%。聯儲局周二開始一連兩日議息會議，市場普遍預期周三(16日)公布議息結果時會加息0.25厘。較高的能源價格可能推高通脹預期，令市場同時關注聯儲局對未來利率路徑的取態。美匯指數升至約99.6水平，微升0.1%，盤中高見約99.68，市場人士關注油價上升及美債孳息率上揚對美元的支持。美元兌日圓回升至155附近，升約0.5%，日圓走弱；歐元兌美元則偏軟，徘徊1.15美元上方，跌約0.1%。貴金屬方面，金價受美元及美債孳息率上升壓制。現貨金基本持平，報每盎司4301美元；紐約期金則跌約0.2%，報4342美元。(yc)