16/09/2026 13:54

【ＡＩ】黃仁勳：AI開發速度與安全可兼得，毋須推新規監管

《經濟通通訊社16日專訊》人工智能(AI)安全問題引起熱議之際，英偉達行政總裁黃仁勳周二（15日）表示，毋須推出新法例或規定來監管AI，因市場力量會推動AI企業在創新的同時確保安全。



他表示，不應認為AI開發只能在安全與速度之間二選一，「兩者絕對可以兼得。你可以控制開發節奏，直到有信心推出獲市場認可的產品。市場力量已在發揮作用。」



黃仁勳亦稱企業可以選擇不發布有害的產品，強調「安全是首要」。



OpenAI行政總裁奧特曼則稱，相信人工智能公司能夠安全地開發這項技術，不會對廣大民眾造成重大傷害。「我對我們公司及整個行業安全推進這項技術的能力，非常有信心」。(yc)