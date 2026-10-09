16/09/2026 14:24

【美國議息】國金分析一文睇：聯儲局加息與不加息有何利弊？

《經濟通通訊社16日專訊》聯儲局預計將在美東時間周三下午2時（香港時間周四（17日）凌晨2時）公布議息結果。市場對於聯儲局應否加息各有意見，加息或是不加息又有何利弊？



*加息的好處/壞處*



綜合各界分析，美國近期通脹壓力居高不下，加息將能向市場表達抗通脹決心，防止物價與薪資陷入螺旋上升。



市場若相信通脹成功遏制，可望能讓已升穿5厘的10年期美債息從高位回落。加息亦能助聯儲局主席沃什鞏固政策威信。



不過有著名經濟學家警告，當前美國經濟並非刀槍不入，強行加息或是錯誤做法，恐引致經濟衰退。加息也會提高折現率及企業融資成本，高增長科技股、高負債公司將首當其衝。



而此時距離美國中期選舉不足兩個月，聯儲局加息將與總統特朗普的要求相違背，或令該局與白宮矛盾白熱化。



*不加息的好處/壞處*



好處方面，維持利率不變符合白宮的經濟紓困預期，能給供樓人士及企業融資提供喘息空間。亦有經濟學家指出，目前支持加息的理由並非完全明確，維持不變容許有時間觀察中東局勢對能源價格的短期衝擊會否自然消退。



壞處方面，在8月核心通脹超預期、油價飆升的背景下，若維持利率不變，市場可能會解讀為聯儲局對通脹放任不管，導致通脹預期徹底失控。



投資者對未來通脹的擔憂亦會加劇，長債息或進一步推高，傷害債市股市。不加息也容易被市場解讀為聯儲局屈服於特朗普政治施壓，喪失貨幣政策獨立性。(yc)