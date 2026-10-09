16/09/2026 16:09

【中東戰火】美擬向以色列出售數萬重磅炸彈，總值達28億美元

《經濟通通訊社16日專訊》美國多家媒體報道，美國政府準備向以色列出售數以萬計的重磅炸彈，總值達28億美元，是近年同類武器最大宗單筆軍售之一。



《華盛頓郵報》引述匿名美國官員報道，這項軍售方案包括4萬枚2000磅的航空炸彈，分別是2萬枚MK-84炸彈和2萬枚BLU-117炸彈。



另亦包括2萬枚I-2000型鑽地彈頭，能夠穿透土壤、岩石或混凝土等外層結構，並在穿透後延遲爆炸。上述武器均是殺傷力極強。



報道稱，該軍售方案尚未最終敲定，不過美國國會關鍵委員會已收到非正式通報。大部分資金將透過「外國軍事融資」計劃支付，即美國以贈款或貸款形式向以色列提供資金，再由以色列從美國購買武器。(yc)