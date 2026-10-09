16/09/2026 12:52

【施政報告】李家超：金管局研外匯基金適度增持黃金，參與香港現貨及期貨市場

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會把握黃金市場強勁發展勢頭，強化發展：在2027年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。港交所會在今年內公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力。強制性公積金計劃管理局已於今年7月優化黃金ETF審批制度，提升強積金基金投資黃金ETF的靈活性。



他提及，證監會會優化場外衍生工具監管制度，便利黃金及其他大宗商品交易的風險及資金管理。保監局會加強協調業界為貴金屬提供保險的安排，並開設貴重物品保險專線，協助投保人對接保險公司。金管局正研究外匯基金適度增持黃金和參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存逐步轉移至港金結算公司指定倉庫。



他指出，政府會設立「黃金專線」，一站式協助海內外金商參與香港黃金交易生態圈，同時推動業界成立黃金行業協會，於2027年舉辦旗艦活動。與香港金融發展局（金發局）合作推出黃金交易相關課程，介紹全鏈條發展和配套設施操作。(bn)