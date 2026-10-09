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16/09/2026 15:07
美元兌人民幣報6.7082，據報中美正討論削減部分商品關稅
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.621
|99.615
|0.006
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.97/01
|155.15/19
|155.08/12
|歐元/美元
|1.1546/50
|1.1548/52
|1.1540/44
|英鎊/美元
|1.3478/82
|1.3490/94
|1.3474/78
|美元/瑞郎
|0.8182/86
|0.8181/85
|0.8184/88
|美元/加元
|1.3931/35
|1.3920/24
|1.3918/22
|澳元/美元
|0.7130/34
|0.7131/35
|0.7128/32
|紐元/美元
|0.5755/59
|0.5751/55
|0.5755/59
|美元/人民幣
|6.7080/84
|6.7084/88
|6.7129/33
|美元/港元
|7.8439/43
|7.8439/43
|7.8449/53
上述報價只供參考用