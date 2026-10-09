16/09/2026 16:15

【施政迴響】證監會：將探討如何進一步落實藍圖中重點措施，包括強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐

《經濟通通訊社16日專訊》證監會歡迎行政長官在《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》中提出的策略方向和重點舉措。



證監會表示，全力支持政府為鞏固香港作為世界領先國際金融中心地位而制訂的策略，並尤其支持以下措施：強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心和國際風險管理中心的功能；提升本港資本市場的深度、廣度和國際聯繫；及推動以金融服務實體經濟和高質量發展。《五年規劃》及《施政報告》提供了具連貫性的框架，使香港能夠發揮「一國兩制」下的獨特優勢，深化與內地及全球市場的聯繫，以及在不斷演變的全球金融格局中增強競爭力。



證監會主席黃天祐表示，鑑於《五年規劃》及《2026年施政報告》對香港的未來發展意義重大，證監會董事局將探討證監會可如何進一步支持落實行政長官藍圖中的重點措施，當中包括強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產及財富管理中心的功能，並提升本港資本市場的深度、廣度和競爭力。(bi)