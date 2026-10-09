16/09/2026 19:42

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▷ 施政報告提出優化證券及黃金市場建設

▷ 規劃強化離岸人民幣業務及金融互聯互通

《經濟通通訊社16日專訊》東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋表示，作為香港首份由特區政府制定的五年發展藍圖，《香港五年規劃》因應國際新趨勢，為香港勾劃了極具前瞻性的發展路向。十分歡迎政府致力鞏固並提升香港國際金融中心的地位，以及打造國際創新科技中心與人才集聚高地的決心，這將為香港經濟注入強大的長遠動力。*李民橋:加速國際黃金交易市場建設等措施，助拓新增長點*李民橋指出，新一份《施政報告》作為規劃首年的落實部署，提出持續構建更具吸引力的資產及財富管理生態圈，進一步鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。此外，優化證券市場、推動東南亞及「一帶一路」沿線企業來港上市、加速國際黃金交易市場建設等措施，有助鞏固現有優勢，拓展新增長點。東亞銀行將積極把握相關政策帶來的機遇，充分發揮金融賦能實體經濟的作用，與各界攜手提升香港的國際競爭力。*李民斌:五年規劃將有助凝聚社會共識，增強市場信心*全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，《香港五年規劃》是香港發展歷程中的重要里程碑，既與國家「十五五」規劃緊密銜接，亦為香港未來五年的經濟、社會及產業發展提供清晰方向，體現特區政府立足長遠、統籌發展的施政思維，相信規劃將有助凝聚社會共識，增強市場信心，為香港發展開拓更廣闊空間。規劃提出香港要更好融入國家發展大局，進一步鞏固和提升國際金融中心地位，並強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，方向十分明確。當中包括完善離岸人民幣市場基建、豐富人民幣投融資產品及應用場景，以及深化與內地金融市場互聯互通等措施，均有助提升香港在國家金融開放進程中的獨特作用，並為人民幣國際化提供更有力支撐。東亞銀行表示，作為植根香港並積極服務國家發展的銀行，該行將繼續發揮連接內地與國際市場的橋樑作用，把握國家高水平對外開放和粵港澳大灣區建設帶來的機遇，支持企業拓展業務、促進跨境資金流動，並為鞏固香港長期繁榮穩定及服務國家高質量發展作出貢獻。(bi)