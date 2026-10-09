16/09/2026 20:15

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，英倫銀行公布議息結果

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行一連兩日議息，及英倫銀行公布議息結果，料為周四（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至18日）。新西蘭央行負責金融穩定的助理總裁麥格雷戈晚間發表演講。周四本港時間3:00pm，歐洲央行執委連恩主持2026年歐洲央行年度研究會議講座。晚上6:00pm，歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩就「貨幣政策與歐洲經濟前景」發表講話。7:00pm，英倫銀行宣布利率決定，並發布會議記錄。



*歐元區公布CPI，美國公布新屋動工等數據*



數據方面，周四5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布8月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.4%，年率升幅料由2.9%擴大至3.3%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布8月建築許可，月率料由5%逆轉至下滑1.4%；8月新屋動工料由123.9萬升至131.9萬，月率料由下滑12.4%改善至升6.6%；連續申請失業救濟金人數料由177.4萬升至178萬；首次申請失業救濟金人數料由20.6萬升至20.7萬。10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率跌幅料由2.3%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:瀚華控股(03903)等。(wa)