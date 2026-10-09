16/09/2026 15:38

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 畢馬威建議大宗商品交易商半稅率初期增加靈活性

▷ 香港擬引入企業財資中心稅務預先審批機制

▷ 政府推動「金融+貿易」及優化稅務寬免措施

《經濟通通訊社16日專訊》對於《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》，畢馬威中國大灣區戰略與發展中心副主管合夥人李令德指出，在國家「十五五」規劃下，香港正由「超級聯繫人」進一步邁向「超級合夥人」，由融入國家發展大局，進一步發揮自身優勢，積極服務國家發展大局。背靠粵港澳大灣區，企業可結合自身專長與既有網絡，借助香港作為國際金融中心的優勢，以及成熟的專業服務，進一步拓展業務布局。香港法律、會計等專業服務具備深厚基礎，既熟悉內地市場，亦具備國際視野，能為企業跨境發展提供專業支援。另大灣區的產業腹地，加上香港的國際化平台，讓企業可以更有效連接跨境產業鏈，對接內地及海外資源，把握雙向發展機遇，進一步拓展業務及提升競爭力。畢馬威中國稅務合夥人何家輝指出，歡迎行政長官提出實施實物大宗商品交易商半稅率的建議，認為此舉有助帶動香港高增值海事產業，包括船舶租賃、船舶代理及海事保險等相關需求，且建議政府在政策初期，對納稅人使用本地服務供應商的要求給予更多靈活性，讓更多企業能夠受惠於稅務優惠，進一步鞏固香港作為區域航運及貿易中心的地位。何家輝亦指出，支持推進「金融+貿易」及優化稅務寬免措施，進一步提升香港對內地及海外企業設立企業財資中心的吸引力。根據最新有關企業財資中心稅務優惠改革的諮詢，政府正考慮引入預先審批機制，這將是香港稅制的一項創新突破，有助為目標企業提供稅務確定性，吸引優質業務和就業機會來港。該行建議政府盡快公布更多有關預先審批標準的細則，並持續與業界溝通，確保稅務優惠能切合企業實際需要，推動香港成為區域財資及貿易樞紐。(rh)