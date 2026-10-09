16/09/2026 18:56

【施政迴響】大新：措施有助發展更多不同種類人民幣產品，金管局研外匯基金適度增持黃金是適時之舉

《經濟通通訊社16日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，香港首份五年規劃，為香港訂立到2030年的中長線發展指標。當中一些主要經濟目標如經濟增長、空運貨物吞吐量及商品與服務進出口總額，並未有提出特定量化指標，保持靈活性；創新活動開支和製造及新型工業產業佔本地經濟比重，規劃提出每年增長約10%，加上推出100億元創科產業引導基金，反映政府對推動創新科技發展的決心。北部都會區未來五年推出900公頃熟地和落成7萬個住宅單位，顯示北都在未來五年作為香港發展重心的地位。



大新提及，金融方面，強化離岸人民幣樞紐地位毫無疑問是香港金融發展的核心，各項措施將有助增加人民幣融資渠道和發展更多不同種類人民幣產品，提升本港以至國際對人民幣的需求。近年國際金融市場對美元的儲備貨幣地位產生疑問，五年規劃提出將金融與貿易優勢延伸至國際儲備交割，金管局也會研究外匯基金適度增持黃金，也是配合國際金融市場形勢的適時之舉。



大新指出，施政報告方面，一大重點是培育人才。一方面是透過建設北都大學城及提升高等教育，強化香港國際教育樞紐地位，吸引高端人才來港發展；另一方面，亦延長和提升新生嬰兒獎勵金和免稅額以及減免置業印花稅等，希望鼓勵生育。然而，過往兩年多的鼓勵生育措施，似乎尚未完扭轉出生率持續下跌趨勢，新措施的成效有待觀察。(bn)