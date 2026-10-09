16/09/2026 10:25

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ SAS發布IDC研究：可信賴AI機構獲卓越ROI機會高15倍

▷ 具備管治、數據質量、可審計能力機構ROI達兩倍

▷ 員工推翻AI建議致時間、生產力、盈利損失

《環富通基金頻道16日專訊》SAS最新發布的IDC研究報告顯示，推動機構從AI投資中創造可觀回報的關鍵，在於落實可信賴AI措施。研究發現，採用可信賴AI實務的機構，從相關投資中獲得卓越投資回報率(ROI)的機會較其他機構高出15倍。*具完善管治機制等機構表現持續領先*根據IDC第二份《Data and AI Impact Report: The New Economics of Trust》年度研究報告，具備完善管治機制、數據質素及可審計能力的機構，雖然僅佔市場中的少數，但其表現持續領先同業，並於AI部署中錄得至少兩倍的投資回報率。相比之下，在可信賴AI發展方面相對落後的機構中，錄得同等成效的比例不足二十分之一。SAS首席技術總監Bryan Harris表示，大量研究充分顯示，最先進的AI代理系統在處理複雜任務時，錯誤率可超過25%，這對涉及重大影響的決策而言並不能接受。為實現準確及可重複的成效，機構必須將領域專業知識融入AI代理驅動的工作流程，同時以人為本，確保有效的管治及監督。成功實踐這些措施的機構，將有望縮窄AI信任差距，並透過AI在市場上取得競爭優勢。*缺乏可解釋性AI對業務構成重大風險*研究人員發現，在不少機構中，員工愈來愈傾向避免依賴那些未必能提供準確結果，或無法解釋其決策依據的AI系統。隨著AI自主性持續提升，相關風險亦將進一步增加，使可解釋性成為推動AI成功應用的關鍵要素。報告亦探討了阻礙AI應用成功的一項主要挑戰：當員工缺乏對AI決策的信任時，往往會推翻相關建議並進行人手修正。這不但進一步加劇AI的信任缺口，亦可能為機構帶來時間、生產力及盈利方面的損失。由於AI決策的質素取決於其所依據的數據，對於希望減少員工推翻AI建議情況的機構而言，建立穩健的數據基礎至關重要。*可信賴AI實務推動業務成功*報告顯示，優先推動可信賴AI實務與未有相關部署的機構之間，其AI投資回報率表現出現明顯差距。研究發現，從AI中獲取最大價值的機構，關鍵未必在於部署不同的技術，而是採取更有效的AI管理策略。大多數機構仍在嚴重開發不足或已過時的數據及數據基礎設施上部署AI。若缺乏穩健的數據基礎，便難以為AI提供所需的透明度及可解釋性，令機構難以有效管治AI，並充分實現其價值。(wa)